لأول مرة مشاهير العالم بفحم عراقي | تقرير

2021/02/03 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدون معلم، وبلا أكاديمية فنون، استطاع الشاب العراقي ليث الكبيسي أن يجسد تقاسيم وجوه المشاهير بصورةٍ تتحدى عدسات آلات التصوير الرقمية، مستخدما الفحم والورق الأبيض فقط، تاركا خلفه ألوان الدم والخراب، ليوجه بلوحاته رسائل إلى العالم مفادها، ان الفن يمكن أن جعل العالم أكثر أمنا وسلاما..تقرير- عبد الله المخلافيقراءة- سنا ماهر

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