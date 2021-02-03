نائب عن سائرون : لايمكن تمرير موازنة مبنية على استقطاعات لرواتب الموظفين والمتقاعدين

2021/02/03 | 13:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري على ضرورة الاستفادة من واردات الكثير من المنتجات الزراعية لزيادة الايرادات في الموازنة.

وقال في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ان العمل على استقطاع نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين دليل واضح على عدم وجود رؤية اقتصادية ومالية لتنويع الايرادات.

واكد الشمري عدم التصويت على الموازنة في وجود استقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين اصحاب الدرجات الدنيا .منتقدا عمل البعض على استقطاع نسبة من مقدار راتب 500 الف فما دون تاركا فقرات في الموازنة على حالها دون تقليل.

ودعا الجميع على رفض هذه الاستقطاعات والبحث عن بدائل اخرى .

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