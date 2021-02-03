وزير النفط ومدير شركة سومو ينضمان لاجتماعات اللجنة المالية لحسم حصة الإقليم في الموازنة..

2021/02/03 | 13:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد وزير النفط إحسان عبد الجبار ومدير شركة سومو علاء الياسري ينضمان لاجتماعات اللجنة المالية لحسم حصة الإقليم في الموازنة..

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