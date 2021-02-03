الصين تزود ’’كوفاكس’’ بعشرة ملايين جرعة من لقاح كورونا

2021/02/03 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء (3 شباط 2021)، تقديم 10 ملايين جرعة من لقاحات كورونا إلى التحالف الدولي للقاحات.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "الصينت تعتزم مد آلية كوفاكس التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 بـ10 ملايين جرعة من اللقاحات".

وأعلن "وانج ون بين" المتحدث باسم الوزارة خطة التسليم في إفادة دورية، دون المزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن تبدأ آلية كوفاكس، وهي مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، توزيع اللقاحات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هذا الشهر، ومن المتوقع توزيع ما بين ملياري و3 مليارات جرعة هذا العام.

وفي وقت سابق، أعلنت الصين أن مجموعة سينوفاك بيوتيك للتكنولوجيا الحيوية ومجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) وشركة كانسينو بيولوجيكس قدمت طلبات للانضمام إلى المبادرة.

ويمكن لمنظمة الصحة العالمية، التي تراجع الطلبات، أن تتخذ قرارها بشأن اللقاحات التي تنتجها سينوفارم وسينوفاك في مارس/ آذار على أقرب تقدير، وذلك وفقا لوثيقة داخلية لكوفاكس.

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