تنطلق يوم غد.. أسماء الطواقم التحكيمية للجولة 17 بالدوري الممتاز

2021/02/03 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة الحكام بإتحاد الكرة العراقي اليوم الثلاثاء ( 3 شباط 2021)، عن الطواقم التحكيمية للجولة الـ 17 من منافسات دوري الكرة الممتاز، والتي تنطلق يوم غد الخميس.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجولة (17) ستنطلق يوم غد الخميس بإقامة خمس مباريات، يستضيف فيها الكرخ الصناعات عند الساعة الواحدة ظهراً، بقيادة الدولي علي صباح، واربيل نفط البصرة، في الثانية ظهراً، بإدارة محمد كامل زغير، ويتواجه الطلبة والجوية في الساعة الثالثة و15 دقيقة، بتحكيم الدولي يوسف سعيد، ويحل الديوانية ضيفا على الميناء في الساعة الخامسة والنصف بقيادة الدولي مهند قاسم، ويلتقي الشرطة والكهرباء عند السابعة و45 دقيقة بتحكيم الدولي واثق محمد".

واضافت، أن "الجولة ستختتم يوم الجمعة المقبل، بإقامة نفس العدد من المباريات، عندما يحل زاخو ضيفا على السماوة في الساعة الواحدة ظهراً بقيادة الحكم الدولي محمد سلمان، ويتواجه النفط والحدود عند الساعة الثانية ظهراُ بإدارة الدولي هيثم محمد علي، ويحل النجف ضيفا على بغداد في الساعة الثالثة و15 دقيقة عصرا بتحكيم احمد كاظم، ويستضيف الزوراء نفط ميسان في الخامسة و30 دقيقة بقيادة الدولي زيد ثامر، ويحل القاسم ضيفا على نفط الوسط في السابعة و45 دقيقة بإدارة الحكم فيد كريم".

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