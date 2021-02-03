اعتقال مسؤولين وموظفين في شركة المنتجات النفطية بمحافظة واسط

2021/02/03 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء (03 شباط 2021)، تنفيذها أوامر القبض والتحرّي الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين والمُوظَّفين في شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في محافظة واسط؛ وذلك على خلفيَّة شبهات اختلاس كمياتٍ كبيرةٍ من موادّ زيت الغاز والبنزين والنفط.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن القضاء وتمَّت بإشراف جهات إنفاذ القانون بالمُحافظة، أفادت بتمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة بالمُحافظة من تنفيذ أوامر القبض والتحرّي الصادرة بحقّ 13 مسؤولاً ومُوظَّفاً في شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المحافظة".

وأضافت الدائرة، أنَّ "أوامر القبض والتحرّي الصادرة جاءت استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي؛ وذلك على خلفيَّة الدعوى التي تتعلق باختلاس 361630 ألف لتر من زيت الغاز، و99750 لتراً من البنزين، و73948 ألف لتر من النفط".

وكشفت أن "أوامر القبض التي تم تنفيذها شملت مسؤولين وموظفين في الشركة، من بينهم مديرون وعدد من مديري الأقسام والشعب ورؤساء اللجان الحاليين والسابقين وعدد آخر من الموظفين، إذ تم تسييرهم إلى السيد قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرَّر تكفيلهم بكفالةٍ ماليَّةٍ مقدارها (25) مليون دينار لكل واحد منهم".

وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع الشهر الحالي عن تمكنها من ضبط (5) مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة بكركوك؛ لتسبُّبهم بهدر (2.5) ملياري دينار.

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