2021/02/03 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعقدت اللجنــــة الماليـــــة في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، اجتماعها الـ (٣٩) تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان وصل “النور نيوز” ان “اللجنـة الماليـة عقدت اجتماعها الـ (٣٩) تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١”.واضاف البيان ان …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تستضيف وزير النفط لبحث ملف الموازنة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تستضيف وزير النفط لبحث ملف الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).