تعرف على توقعات الطقس للايام المقبلة.. أمطار وعواصف رعدية

2021/02/03 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في وزارة النقل، عن توقعاتها لحالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكرت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “طقس يوم غد الخميس سيكون “بإذن الله” بين غائم جزئيا الى غائم في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في الشمال والجنوب”.وأضاف أن “طقس …

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