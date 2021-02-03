مزارعو الطماطم في البصرة يطالبون بغلق المنافذ الحدودية امام دخول الطماطم المستوردة

2021/02/03 | 13:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تظاهر المئات من مزارعي محصول الطماطم في مزارع قضاء الزبير وناحية سفوان غربي البصرة للمطالبة بغلق المنافذ الحدودية امام دخول الطماطم المستوردة خلال موسم الجني.وطالب المزارعون خلال تظاهرتهم في الطريق الرئيسي بمنطقة البرجسية الحكومة الاتحادية بتنفيذ قرار غلق جميع المنافذ الحدودية امام دخول الطماطم المستوردة حتى انتهاء موسم جني المحصول وتسويقه من البصرة ./انتهى

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