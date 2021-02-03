شمخاني يلتقي فؤاد حسين ويشيد بالاجراء العراقي في اصدار قرار القاء القبض على ترامب وبومبيو

2021/02/03 | 13:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اشاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني، باجراء جهاز القضاء العراقي في اصدار قرار القاء القبض على ترامب وبومبيو، مؤكدا ضرورة عدم السماح بان يذهب دم الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني هدرا وملاحقة الآمرين والمرتكبين لهذه الجرايمة الارهابية.واشار شمخاني خلال استقباله وزير الخارجية فؤاد حسين في طهران اليوم الاربعاء، حسب وسائل اعلام ايرانية إلى العلاقات الطيبة بين البلدين في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة الإسراع في التنفيذ الكامل للاتفاقيات المشتركة بين ايران والعراق.ونوه الى الترابط بين ايران والعراق في مجالات الامن والاستقرار وقال: ان تعزيز وتثبيت اقتدار وسيادة الحكومة العراقية في اقرار النظام وتنفيذ القانون ضرورة للعبور من المشاكل السياسية والاقتصادية والامنية في العراق.واعتبر ان العنصر الاساس للازمة وعدم الاستقرار في المنطقة هو التواجد الشرير للقوات الاجنبية خاصة الاميركية فيها ، مشيرا الى ان التنفيذ السريع لقرار مجلس النواب العراقي في اخراج القوات الاجنبية من العراق يعد تمهيدا جيدا لخروجهم من المنطقة كلها.واشاد شمخاني باجراء جهاز القضاء العراقي في اصدار قرار القاء القبض على الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو واضاف: لا ينبغي ان نسمح بان يذهب دم الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني هدرا ويجب ملاحقة الآمرين والمرتكبين لهذه الجرايمة الارهابية قضائيا وانزال اشد العقاب بهم.واكد ضرورة احياء المكانة السياسية والتاريخية للعراق في العالم الاسلامي والدول العربية وقال: ان تبلور هذا الامر يعد فرصة لاداء بغداد دورا فاعلا في مسار حل الخلافات ودعم الاستقرار المستديم في الدول العربية والاسلامية.واعتبر شمخاني تنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد بأسرع ما يمكن، انطلاقة جيدة لانسحابها من المنطقة.بدوره أشاد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال اللقاء بالدور المتميز للجمهورية الاسلامية الايرانية في صون امن واستقرار المنطقة وقال: ان تطوير التعاون في جميع المجالات خاصة الاسراع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة مع البلد الصديق والشقيق ايران يعد من الاولويات الرئيسية لسياسة العراق الخارجية.واكد حسين بان العراق شعبا وحكومة لن ينسى ابدا الدعم والمساعدات الحيوية والمصيرية التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في التصدي لتنظيم داعش الارهابي./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمخاني يلتقي فؤاد حسين ويشيد بالاجراء العراقي في اصدار قرار القاء القبض على ترامب وبومبيو) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمخاني يلتقي فؤاد حسين ويشيد بالاجراء العراقي في اصدار قرار القاء القبض على ترامب وبومبيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).