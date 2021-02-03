شمخاني: يجب انزال اشد العقاب بحق الضالعين باغتيال سليماني والمهندس ورفاقهما

2021/02/03 | 13:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، على الملاحقة القضائية للآمرين والمرتكبين للجريمة الارهابية المتمثلة باغتيال القائدين الشهيدي...

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