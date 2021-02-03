فتاة تهرب الى إحدى المحافظات الجنوبية والشرطة المجتمعية تعيدها لذويها

2021/02/03 | 14:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ عمر البدري

تمكنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في محافظة ذي قار من إعادة فتاة بعمر ١٥ عاما الى ذويها بمحافظة بغداد، هربت من بيتها بسبب التعنيف اللفظي والجسدي المفرط من قبل أهلها،

وتمت العملية أثر وصول نداء من سيطرة المحافظة الرئيسة الى الشرطة المجتمعية تفيد بوجود فتاة بقربهم تم التحفظ عليها بسبب قدومها من محافظة أخرى بدون عائلتها، حيث توجهت المجتمعية على الفور الى مكان تواجد الفتاة، للوقوف على أسباب هروبها، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لها، والاتصال بذويها بغية تسليمها لهم، وأخذ التعهدات الخطية منهم بعدم تعنيفها مستقبلا، وستنظم الشرطة المجتمعية زيارات دورية لمحل إقامة الفتاة للوقوف على أحوالها وطريقة تعامل ذويها معها.

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