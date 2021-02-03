لودريان يدعو الاتحاد الأوروبي

2021/02/03 | 14:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الأربعاء، أن على الاتحاد الأوروبي "التفكير" في فرض عقوبات جديدة على العسكريين في ميانمار (بورما) في حال لم يرفعوا حالة الطوارىء التي أعلنت الاثنين.

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