2021/02/03 | 14:11 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن نادي زاخو فسخ عقد لاعبه وليد سالم بالتراضي دون ذكر اسباب اخرى بعد ان قضى مايقارب الـ 16 جولة رفقة ابناء الخابور.

وافاد مصدر مقرب من 7sky ان وليد سالم يقترب من الانتقال الى احد الاندية الجماهيرية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وليد سالم يغادر اسوار ابناء الخابور 7 SKY TV.

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