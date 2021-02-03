الكرملين: الاحتجاجات في روسيا أمر طبيعي لكنها يجب أن تكون مرخصة

2021/02/03 | 14:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الاحتجاجات في روسيا أمر طبيعي لكنها يجب ان تكون مرخصة.وقال إن رد فعل الشرطة على المحتجين كان مرتبطا بالأخطار التي كانت من الممكن أن تظهر أثناء التظاهرات الاحتجاجية.وشدد بيسكوف على أن رجال الأمن ينفذون أثناء التظاهرات غير المرخصة مهامهم لضمان الأمن ومنع وقوع حوادث.وتابع: “لا يجب تنسيق ذلك مع الكرملين.



وفي هذه الحالة تنفذ هيئة الأمن وظائفها لضمان الأمن الاجتماعي”.انتهى 25

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