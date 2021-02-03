رايةَ قبةِ الإمامِ الحسينِ عليهِ السلامُ هدية لعائلةِ المرحوم الشاعر كاظم المنظور الكربلائي

2021/02/03 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهدت العتبة الحسينية المقدسة راية

الإمام الحسين عليه السلام لعائلة أمير

الشعراء الشعبيين كاظم المنظور في محفل

أقيم في الصحن الحسيني الشريف.

وقال مسؤول وحدة المحافل القرآنية

التابعة لدار القرآن الكريم

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