إيران: 79 حالة وفاة وأكثر من 6800 إصابة بكورونا في يوم واحد

2021/02/03 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

سجلت الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أكثر من 6800 إصابة بكورونا، و79 حالة وفاة، وذلك في إحصائية يومية للموقف الوبائي في إيران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري في موقفها الوبائي اليومي، إنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 6870 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 438 الفا و 286 شخصا من ضمنهم 3838 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة".

واضافت، ان "عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و 229 الفا و 391 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 79 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 58 الفا و 189 شخصا".

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