القبض على متهمة سرقت 78 مليون دينار من إحدى صديقاتها في واسط

2021/02/03 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

أعلنت مديرية مكافحة إجرام واسط، الأربعاء (3 شباط 2021)، القبض على متهمة سرقت مبلغاً مالياً من إحدى صديقاتها في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارزها ألقت القبض على متهمة قامت بسرقة مبلغ 78 مليون دينار عراقي انتهزت علاقتها باحدى صديقاتها ودخلت بيتها وقامت بجريمة السرقة".

وأضافت، أن "عناصر مكافحة اجرام واسط حالت دون افلات المتهمة بجريمتها، وم تدوين اقوالها وصدقت قضائيا وتم توقيفها وفق المادة 443 ق ع".

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