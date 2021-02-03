انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة للحشد الشعبي في ديالى دون تسجيل إصابات

2021/02/03 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة لطبابة الحشد الشعبي خلال مشاركتها في العمليات العسكرية لملاحقة فلول داعش الإرهابي في منطقة نفط خانة شرقي بعقوبة.

وذكر المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "عبوة ناسفة، انفجرت على عجلة تابعة للطبابة التابعة للحشد الشعبي خلال مشاركتها في العمليات العسكرية ضد فلول داعش الإرهابي في منطقة نفط خانة شرقي بعقوبة".

وأضاف، أن "الأضرار فقط مادية بالعجلة من دون إصابات بشرية، مبينا أن، الجهد الهندسي التابع للحشد الشعبي، تمكن من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة على طريق زراعي".

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