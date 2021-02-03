لجنة لنيابية: جادون بتقيم ومراجعة عمل مفوضية حقوق الانسان في العراق

2021/02/03 | 14:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية انها مستمرة بتقييم عمل مفوضية حقوق الانسان ، انطلاقا من مهامها المرسومة في الدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان ، ولضمان حماية واحترام حقوق الانسان في العراق باعتبارها من اهم مهام المفوضية حسب قانونها ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ .وشددت اللجنة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه، على ضرورة ان تقوم سكرتارية الهيئة التنسيقية للمحافظات بمتابعة اعمال بعض المحافظين في عدم استجابتهم لفقرات قانون المفوضية بتسهيل عمل مكاتب المفوضية في المحافظات ، من اجل القيام بواجباتها في مراقبة اوضاع حقوق الانسان في العراق، مع ضرورة عدم التدخل في شؤون مكاتب المفوضية و منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الانسان .و بينت انها ، لقرب انتهاء مهام مفوضية حقوق الانسان لهذه الدورة ، ستقوم بجدية بتقييم ومراجعة اعمالها المنجزة ،و لن تتسامح في حال وجود اي تلكؤ في تنفيذ المهام الموكلة اليها قانونيا ، لان طبيعة عملها يتعلق بحقوق المواطن العراقي./انتهى7

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