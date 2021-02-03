العدل تحصي عدد المحكومين بالإعدام منذ عام 2015

2021/02/03 | 14:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري / بغداد أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عدد المحكومين بالإعدام منذ عام 2015 وحتى الآن.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه (المركز الخبري)، إن “عدد المنفذ بهم أحكام الإعدام منذ 2015 وحتى اليوم، بلغ 327 محكوماً، اما العدد العدد الكلي للمحكومين بالإعدام بلغ 7935 محكوما”.واضافت أن “عدد المحكومين بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب […]

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