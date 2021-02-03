إسرائيل: قد نضطر لمهاجمة إيران بمفردنا لأن واشنطن لن تفعل ذلك

2021/02/03 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي ، إن بلاده قد تضطر لتوجيه ضربة عسكرية لإيران بمفردها، لأن الولايات المتحدة يبدو أنها تراجعت عن ذلك.

وأضاف ان واشنطن لن تهاجم المنشآت النووية في إيران أبدا، وان إسرائيل لن تقبل بإن تتحول ايران الى دولة نووية، وليس امامها سوى توجيه ضربات عسكرية بمفردها لإزالة هذا الخطر.



وكان وزير الطاقة الإسرائيلي اكد أن أمام إيران نحو ستة أشهر لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي.

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