سائرون: لن نمرر أية موازنة مبنية على الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين

2021/02/03 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف سائرون رفضه تمرير أية موازنة مبنية على الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين داعيا الجميع إلى رفض هذه الاستقطاعات والبحث عن بدائل أخرى.

وقال النائب عن التحالف سلام الشمري إن استقطاع نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين دليل واضح على عدم وجود رؤية اقتصادية ومالية لتنويع مصادر الإيرادات، منتقدا استقطاع نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين من أصحاب الدرجات الدنيا وترك فقرات كاملة في الموازنة على حالها دون أي تقليل.

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