التخطيط العراقية تتخذ حزمة من الإجراءات لدعم المنتج المحلي

2021/02/03 | 14:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن قرب إنجاز مبنى خاص بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في محافظة البصرة، فيما أشار الى اتخاذ حزمة من الاجراءات الخاصة لدعم المنتج المحلي.وقال المتحدث بإسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لوكالة …

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