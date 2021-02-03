الانبار تعلن عن استقطاب شركات استثمارية عالمية في صناعة الاسمنت وتكرير النفط

2021/02/03 | 14:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن مدير هيئة استثمار محافظة الانبار مهدي صالح النومان ، الاربعاء ، عن استقطاب شركات استثمارية عالمية للعمل في مدن الانبار في خطوة هي الاولى من نوعها منذ تحرير المحافظة من ارهابي داعش .وقال النومان في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” هيئة استثمار الانبار منحت اجازات استثمارية لعدد من الشركات الاوربية العالمية المختصة في مجال صناعة الاسمنت وتكرير النفط التي ابدت استعدادها للعمل في المحافظة بعد اطلاعها على الفرص الاستثمارية “.واضاف ان” عام 2020 وعلى الرغم من جائحة كورونا الا ان هيئة الاستثمار في الانبار تمكنت وبالتنسيق مع الحكومة المحلية والقيادات الامنية من استقطاب رؤوس اموال من تركيا والامارات ومحافظات العراق الاخرى لإقامة مشاريع استثمارية في المحافظة ، مبينا ان” مدن الانبار مهيأة لدخول الشركات المحلية والاجنبية نظرا لما تتمتع به من استقرار امني كبير يؤهلها لنجاح المشاريع الاستثمارية العالمية بعد ان ابدت حكومة الانبار المحلية والقيادات الامنية استعدادها لتوفير الحماية الامنية الازمة للشركات الاستثمارية التي تروم العمل في كافة المواقع التي تم عرضها لاستثمار “.يشار الى حكومة الانبار المحلية وبحضور مدير صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة محمد العاني افتتحت قبل ايام بناية هيئة استثمار الانبار للمرة الاولى منذ تحريرها من ارهابي داعش “.



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