موظفو توزيع الكهرباء يضربون عن العمل بسبب تأخر رواتبهم

2021/02/03 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقدم موظفون في توزيع كهرباء ذي قار على اغلاق الدائرة واعلنوا اضرابا تاما عن العمل بسبب تأخر رواتب شهر كانون الثاني الماضي، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية اخرى في حال عدم صرف رواتبهم باقرب وقت.

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