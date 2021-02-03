كاتانيتش يعفو عن “المغتربين” ويستعديهم للتصفيات

2021/02/03 | 14:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادقرر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، العفو عن اللاعبين المغتربين واستدعائهم للقائمة الاولية للتصفيات الاسيوية المزدوجة.وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مدرب المنتخب الوطني قام باستدعاء اربعة لاعبين محترفين لصفوف المنتخب الوطني في قائمته الاولية للتصفيات”.واوضح أن “ألقائمة ضمت كل من: احمد ياسين ، جستن ميرام ، اسامة رشيد وجيلوان حمد، بالإضافة الى 39 لاعباً اخراً”، مشيراً إلى أن “القائمة اعدت لمباراة هونغ كونغ”.وكان المدرب قد قرر تجاهلهم وابعادهم عن التشكيلة خلال الفترة الماضية.يذكر ان مباراة هونغ كونغ ستقام خلال شهر آذار المقبل.



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