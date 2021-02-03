إسبانيا تشهد مستوى سياحة غير مسبوق منذ عام 1969

2021/02/03 | 14:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت بيانات رسمية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن عدد السائحين الأجانب الذين زاروا إسبانيا في عام 2020، انخفض بأكثر من 80%، إلى 19 مليونا، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 1969.وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن السياح أنفقوا أقل بنسبة 86.1% في ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ولعام 2020، أنفق السائحون […]

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