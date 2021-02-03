روسيا جاهزة لاختبار أجسام مضادة للفيروس التاجي المستجد

2021/02/03 | 14:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…أعلن رئيس أكاديمية العلوم الروسية، أن نتائج الاختبارات الخاصة بجزيئات الأجسام المضادة أحادية النسيلة، التي تحيد SARS-CoV-2، سترسل إلى وزارة الصحة للحصول على ترخيص باختبارها سريريا.ويشير ألكسندرسيرغييف، رئيس أكاديمية العلوم الروسية، إلى أن الاختبارات السريرية ستجري على مصابين بمرض “كوفيد-19” يعانون من أمراض أخرى.وقال في مقابلة مع صحيفة “أرغومينتي أي فاكتي”، “اقترح علماء معهد الكيمياء الحيوية العضوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بالتعاون مع زملائهم الصينيين، استخدام أجسام مضادة قادرة على تحييد الفيروس التاجي المستجد، وتمنع اختراقه للخلايا”.وأضاف، “سوف ترسل نتائج الاختبارات قريبا، إلى وزارة الصحة للحصول على ترخيص بإجراء اختبارات سريرية على المرضى المصابين بمرض “كوفيد-19″ ويعانون من أمراض أخرى بما فيها السكري”.ويذكر أن معهد الكيمياء الحيوية العضوية وشركة Pharmsynthez الروسية وشركة الأدوية البيولوجية الدولية HifiBio Therapeutics اتفقت في عام 2020 على ابتكار وإنتاج الأجسام المضادة HFB30132A أحادية النسيلة في روسيا، للوقاية وعلاج المصابين بعدوى الفيروس التاجي المستجد.وقد تم ابتكار HFB30132A باستخدام تقنية الاستنساخ وفك شيفرة جينوم الخلايا اللمفاوية البائية، المأخوذة من دم المتعافين من المرض.



وقد بينت النتائج الأولية للدراسات السريرية، التي أجريت في الولايات المتحدة، أن الأجسام المضادة أحادية النسيلة، أظهرت مستوى عاليا من الأمان والتحمل والحركة الدوائية.انتهى 25

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