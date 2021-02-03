كتلة الاتحاد الوطني تجتمع مع وفد حكومة الاقليم المفاوض

2021/02/03 | 14:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، صباح اليوم الاربعاء، مع وفد حكومة اقليم كوردستان في العاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت الكتلة على لسان متحدثها الدكتور بختيار شاويس خلال بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، انه وخلال الاجتماع، سلط وفد حكومة الاقليم الضوء على جملة المباحثات والمفاوضات مع الاطراف السياسية العراقية، لكتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب.

وجددت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، حسب البيان، على دعمها للتوصل الى اتفاق بين حكومتي الاتحادية والاقليم، مؤكدة على انها ستستمر ببذل الجهود السياسية، البرلمانية والدبلومساية، الحثيثة الى اخر لحظات التصويت على مشروع قانون الموازنة من أجل حسم حصة اقليم كوردستان من مشروع القانون وكذلك رواتب موظفي الاقليم.

PUKmedia خاص

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