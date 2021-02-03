مدير آسايش السليمانية يعلن تقاعده

2021/02/03 | 14:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار اللواء حسن نوري مدير آسايش السليمانية يوم الاربعاء، ضريح فقيد الامة الرئيس مام جلال بتلة دباشان بمدينة السليمانية.

وقال اللواء حسن للصحفيين، ان زيارته تأتي كوفاء لفقيد الامة الرئيس مام جلال، الذي كان داعمه ومسانده بمهامه، في الآسايش، موضحا، انه بلغ سن التقاعد وسيواصل المسير على نهج مام جلال والاتحاد الوطني الكوردستاني.

يشار الى ان العميد هيوا احمد قد تسنم اليوم، مهام مديرية آسايش السليمانية عقب وصول اللواء حسن نوري السن القانونية للتقاعد.

PUKmedia ترجمة

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