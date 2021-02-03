انفجار عبوة ناسفة يستهدف اللواء الأول بالحشد الشعبي في نفط خانة

2021/02/03 | 14:32 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد مصدر امني، الأربعاء، بان انفجارين بعبوتين ناسفتين استهدفتا قوات الحشد الشعبي في منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى، ما أسفر عن إصابات بين صفوف الحشد.

وذكر المصدر في تصريح لـ NRT عربية، اليوم، 3 شباط 2021، ان عبوة ناسفة انفجرت على عجلة لطبابة الحشد في منطقة عين السمك شرقي بعقوبة، دون وقوع خسائر بشرية فيما تسببت بأضرار للعجلة دون وقوع ضحايا .

واضاف ان "عبوة ناسفة أخرى انفجرت على اللواء الاول للحشد الشعبي اثناء مداهمتهم احد مضافات داعش في منطقة نفط خانه، أسفرت عن جرح اثنين من منتسبي الحشد".

وأشار إلى انه تم العثور على 4 مضافات واعتدة لتنظيم داعش بالاضافة لتفكيك وتفجير 5 عبوات ناسفة في وادي ثلاب غرب منطقة نفط خانه.

ر.إ

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