النزاهة تضبط مديراً عاماً في وزارة الإعمار والإسكان متلبساً بالرشوة

2021/02/03 | 14:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: تنفيذ أوامر قبضٍ لمسؤولين ومُوظَّفين بشركة المُنتجات النفطيَّة في واسطاعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ أوامر القبض والتحرّي الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين والمُوظَّفين بشركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في واسط؛ مبينة ان ذلك جاء على خلفيَّة شبهات اختلاس.

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