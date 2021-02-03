2021/02/03 | 14:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، بإطلاق صافرات الانذار في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر لتقدم، إن “صافرات الانذار؟، سمعت داخل قاعدة التوحيد الثالثة بالسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء”.

وأوضح المصدر، ان “اطلاق الصافرات يعد اجراءً تجريبياً من قبل السفارة الاميركية”.

التالي

منذ ساعتين

النزاهة تنفذ أوامر قبضٍ لمسؤولين ومُوظَّفين بشركة المُنتجات النفطيَّة في واسط

منذ 3 ساعات

الموقوفون من الجنسيات الاجنبية على طاولة مباحثات القضاء والصليب الاحمر

منذ 17 ساعة

طيران التحالف يقتل اربعة “ارهابيين” بضربة جوية في أبو غريب

منذ 19 ساعة

الفياض: الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه

منذ 19 ساعة

الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال سبعة “ارهابيين” في نينوى والانبار

منذ 22 ساعة

الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط 21 عبوة ناسفة شرقي الانبار

منذ 23 ساعة

شرطة كركوك تقتل ارهابياً هاجم احد المراكز الانتخابية

منذ يوم واحد

استشهاد 5 مقاتلين من الحشد الشعبي شرق ديالى

منذ يوم واحد

النزاهة تضبط متهمين متلبسين بتسلم الرشوة في الديوانية والأنبار

منذ يوم واحد

بينهم امرأة..



القبض على خمسة دواعش في كركوك

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق صافرات الانذار في المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق صافرات الانذار في المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).