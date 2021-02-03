صحة النجف تعلن عدد الاصابات التراكمية بكورونا بين صفوف الطلبة

2021/02/03 | 14:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / النجف ..اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف ان الاصابات التراكمية بفيروس كورونا بين صفوف الطلبة بلغ 32 اصابة.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي لـ/المعلومة/، ان “دائرة صحة النجف الاشرف سجلت 32 اصابة بفيروس كورونا تراكمية بين صفوف الطلبة، بمختلف مدارس المحافظة”.واضاف الحميداوي ان “الفرق الصحية في الدائرة تقوم بجولات وحملات موسعة للتحري عن الفيروس في المدارس والاماكن العامة”.واشار الى ان “الموقف الوبائي للمحافظة لهذا اليوم سجل 118 اصابة جديدة بفيروس كورونا”.



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