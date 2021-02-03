2021/02/03 | 14:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اتفق نادي القوة الجوية مع محترف من راوندا للانضمام إلى الفريق ضمن فترة الانتقالات الشتوية لتكون آخر صفقات الفريق للموسم الحالي.وقال مصدر مقرب من النادي، إن “الإدارة اتفقت بشكل نهائي مع مهاجم رواندي ليكون آخر تعاقدات الفريق بفترة الانتقالات الشتوية”، لافتاً إلى أن “اللاعب بمواصفات عالية ومن المؤمل أن يشكل إضافة نوعية للفريق”.وبين أن “القوة الجوية يسعى لتدعيم فريقه قبل الدخول في المرحلة الثانية من الدوري وكذلك قبل مشاركته في ملحق دوري أبطال آسيا، وبالتالي سعى الجهاز الفني لإبرام صفقات مؤثرة وفعلا تم التعاقد مع المدافع الأردني إحسان حداد بالإضافة إلى المهاجم الراوندي الذي من المؤمل أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مهاجم رواندي يقترب من عش الصقور عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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