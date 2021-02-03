2021/02/03 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيشمركة تنفي أي تحرك صوب مناطق متنازع عليها وتدخل وحدة عسكرية بحالة انذار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/03 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البيشمركة تنفي أي تحرك صوب مناطق متنازع عليها وتدخل وحدة عسكرية بحالة انذار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البيشمركة تنفي أي تحرك صوب مناطق متنازع عليها وتدخل وحدة عسكرية بحالة انذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).