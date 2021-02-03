اطلاق صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء

2021/02/03 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، بإطلاق صافرات الانذار في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "صافرات الانذار؟، سمعت داخل قاعدة التوحيد الثالثة بالسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء".وأوضح المصدر، ان "اطلاق الصافرات يعد اجراءً تجريبياً من قبل السفارة الاميركية".

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