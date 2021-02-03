البورصة ترتفع في جلسة الاربعاء

2021/02/03 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفع مؤشر البورصة في جلسة الاربعاء، بنسبة 0.77%.

وجرى خلال الجلسة تداول 1,2 مليار سهم بقيمة 1,2 مليار دينار.

وسجلت 9 شركات نتائج ايجابية، اذ جاءت شركة الامين العقارية في صدارة الشركات الرابحة بنسبة 6.67%.

فيما سجلت 8 شركات نتائج سلبية.



وحلت شركة الصنائع العصرية في صدارة الشركات الخاسرة بنسبة 14.37%.

كذلك، باع المستثمرون الاجانب 49 مليون سهم بقيمة 36 مليون دينار بعد تنفيذ 30 صفقة على اسهم اربع شركات.

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