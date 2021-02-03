2021/02/03 | 14:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، مديرٍ عامٍ لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات مُتلبِّساً بجريمة الرشوة.وقالت الهيئة في بيان، أنَّ “فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق بغداد، بعد تلقِّيه معلوماتٍ عن محاولة مُساومةٍ وابتزازٍ، تمكَّن من ضبط المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: اعتقال مسؤول في وزارة عراقية متلبساً بالرشوة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: اعتقال مسؤول في وزارة عراقية متلبساً بالرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).