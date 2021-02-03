لتوزيعه على المواطنين.. التجارة تعلن استلام كميات من الرز العنبر

2021/02/03 | 14:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، استلام الكميات المسوقة من المجارش الأهلية بعد التعاقد معها لإنتاج مادة الرز العنبر العراقي، في اطار حملتها لتوزيعه على المواطنين خلال الشهر الجاري.

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