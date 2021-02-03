’سوزوكي’ يسلم العراق ’رسالة مهمة’: حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون دولار

2021/02/03 | 14:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

بحث وزير الصحة حسن التميمي، الأربعاء، مع السفير الياباني سوزوكي كوتارو آلية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الصحية والطبية.

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وقالت وزارة الصحة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (3 شباط 2021) إن "سفير اليابان في العراق سوزوكي كوتارو زار وزير الصحة الدكتور حسن التميمي في مكتبه في 2 شباط 2021، واستعرضا التطورات الأخيرة في التعاون الثنائي بين اليابان والعراق في مجال السياسة الصحية والطبية، باحثين سبل ووسائل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين مع التركيز بشكل خاص على قضية السيطرة على فيروس كورونا المستجد في العراق".

وبحسب البيان، "عبر السفير سوزوكي عن تعاطفه مع الشعب العراقي الذي يعاني من الجائحة، وعن أسمى آيات احترامه تجاه جميع العاملين في المجال الطبي العراقي الذين يحاربونها من أجل المواطنين"ز

وأضاف البيان، "خلال الاجتماع، سلم السفير سوزوكي رسالة مهمة للوزير التميمي مفادها أن البرلمان الياباني وافق على حزمة مساعدات للعراق بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون دولار أمريكي في 28 كانون الثاني والتي ستمول أحد عشر مشروعًا رئيسيًا في العراق ستنفذها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.



تهدف هذه المشاريع إلى مساعدة الشعب العراقي في السيطرة على جائحة كوفيد-19 الفتاكة ومساعدتهم أيضًا على التغلب على قضايا النازحين في العراق".

وأشار البيان إلى أن "سفارة اليابان ستواصل العمل مع وزارة الصحة وجميع أصحاب المصلحة بالتنسيق مع جايكا لتقديم مساعدات نوعية لشعب العراق في قطاع الصحة العامة".

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