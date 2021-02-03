الكويت تؤكدُ دعمها المطلق لملف استضافة العراق لخليجي25

2021/02/03 | 14:42 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعثَ الاتحاد الكويتي لكرة القدم ببرقية شكر إلى الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، معرباََ فيها عن جزيلِ امتنانه لما بُذل من جهودٍ صادقة، وكذلك حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة للمنتخب الكويتي في البصرة.

وذكرَ رئيس الاتحاد الكويتي، احمد يوسف سعود الصباح، في برقيته التي بعثها إلى رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان: نهديكم أصدق التحيات والتمنيات لكم بالتوفيق والسداد..

يسعدني باسمي، ونيابةً عن اخواني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم والأسرة الكروية، أن أعرب لكم عن جزيل الشكر والامتنان لما بذلتموه وما أبديتموه من تعاونٍ أخوي لمنتخبنا الوطني في جمهورية العراق، والذي كان له أكبر الأثر في نفوس الجميع، ما انعكس إيجابيا على سير المباراة الودية الدولية التي لعبها منتخبنا في مدينة البصرة _ العراق يوم 27 يناير 2021.

وأضافَ رئيس الاتحاد الكويتي: ننتهزُ هذه الفرصة لنؤكد لكم دعمنا المطلق وغير المحدود لملف استضافة العراق لكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25)..



مع تمنياتنا لكم بمزيدٍ من التقدم والنجاح.

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