الكعبي يدعو الاجهزة الامنية الى اليقظة والحذر أمام مخططات داعش

2021/02/03 | 14:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن

الكعبي، الاجهزة الامنية الى اليقظة

والحذر التام امام مخططات داعش، فيما

أشاد بنتائج عمليات ثأر الشهداء .

وقال الكعبي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "ندعو الا

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