القبض على امرأة سرقت 75 مليون دينار من منزل صديقتها في واسط

2021/02/03 | 15:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام واسط، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهمة سرقت 78 مليون دينار من منزل صديقتها.وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن “مكتب مكافحة إجرام واسط القى القبض على متهمة قامت بسرقة مبلغ (78) مليون دينار عراقي”.واضافت أن “المتهمة انتهزت علاقتها بإحدى صديقاتها ودخلت بيتها وقامت بجريمة السرقة، إلا أن نباهة […]

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