2021/02/03 | 15:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة البيشمركة ، اليوم الاربعاء، الاخبار المتداولة حول تحريك وحدات من قوات البيشمركة في مناطق مخمور و قرة جوخ.

وقالت وزارة الپيشمرگة في بيان لها حصلت السومرية نيوز على نسخة منه انها "تؤكد على عدم صحة هذه الانباء وليست هناك أية تحركات لأية وحدات من قوات البيشمرگة تجاه القوات العراقية".واوضحت "الذي حصل بالحقيقة انه بسب إزدياد التهديدات الإرهابية لمنظمة داعش الإرهابي في مناطق جبل قرةجوخ و مخمور على خلفية المعلومات الإستخباراتية التي تؤكد بأن داعش بصدد القيام بأعمال إرهابية و من اجل أخذ الحيطة والحذر لصد تلك التهديدات ،وضعت البعض من قوات الپيشمرگة فى المنطقة في حالة انذار واستعداد" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة تنفي تحريك وحدات عسكرية تجاه القوات العراقية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة تنفي تحريك وحدات عسكرية تجاه القوات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).