تحالف جديد لتطوير لقاح ضد كورونا المتحور

2021/02/03 | 15:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الأدوية البريطانية "غلاكسو سميث كلاين" والألمانية "كيورفاك" أنهما سيعملان معا على تطوير لقاح بتقنية "الحمض النووي الريبي المرسال" ضد النسخ الجديدة من فيروس كورونا.

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