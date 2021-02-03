اعتقلت 45 شخصاً.. شرطة البصرة: النزاعات العشائرية تلفظ انفاسها الاخيرة في المحافظة

2021/02/03 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت قوات من شرطة البصرة، اليوم

الاربعاء، بتطويق منطقة نهر العز شمالي

محافظة البصرة والسيطرة على نزاع

عشائري فيها وإلقاء القبض على ٤٥ متهم

وتم إحالتهم الى القضاء.

وقالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الش

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