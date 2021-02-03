العراق يسجل ارتفاعاً بإصابات كورونا لم يرصده منذ أكثر من شهر

2021/02/03 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء (03 شباط 2021)، تسجيل ارتفاع بإصابات فيروس كورونا لم يتم رصده منذ أكثر من شهر مضى، بعد تسجيل أقل الألف إصابة خلال الأيام الماضية.

وبحسب بيان اليوم، سجلت الوزارة "1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1275 حالة شفاء من الفيروس التاجي، و11 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق 623072، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 595869، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 13079.

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