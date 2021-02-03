2021/02/03 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة أعلنت وزارة الصحة في أقليم كردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت الوزارة في بيان لها، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الملاكات الطبية العاملة في المؤسسات الصحية في محافظات أقليم كردستان العرق، رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية، 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل أعداد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 106287". وتوزعت الاصابات: "8 أربيل، 11 السليمانية، 28 دهوك، صفر حلبجة، 1 كرميان، صفر رابرين".وأضافت، انه "تم رصد 3 حالات وفاة خلال اليوم، ليرتفع مجمل أعداد الوفيات الى 3477، في عموم مناطق الاقليم". واشارت الوزارة الى ان "438 مريضا تماثلوا للشفاء التام وكالاتي: 38 اربيل ، 53 السليمانية، 324 دهوك، صفر حلبجة، صفر كرميان، 23 رابرين، ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 100046".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان: 48 إصابة بكورونا وثلاث وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان: 48 إصابة بكورونا وثلاث وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).